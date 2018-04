FINALE NAVETANE DE DIAWAR : l’engagement social du parrain Faly SECK offert en exemple à la jeunesse (vidéo)

>>> Voici le film de la Finale …

Le WALO a vibré, samedi, au rythme de la finale des Navétanes de Diawar. C’est un match âprement discuté entre les équipes de Manko et de Darou Minam ( victorieuse au tir au but) qui a été gratifié au public venu massivement célébrer cette fête de la jeunesse. Faly SECK, le président de l'Alliance démocratique pour l'Emergence de la Vallée () et parrain de l’édition 2018 de la finale, a sorti les gros moyens pour boucler la randonnée sportive dans la liesse et l’allégresse.Des prestations artistiques des différentes sensibilités ethniques du WALO ont ponctué e match marqué par la présence de plusieurs notabilités coutumières et politiques.Le Sous-Préfet de NDIAYE qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie de clôture a invité la jeunesse à s’inspirer de l’engagement social de Faly SECK, directeur de l'administration générale et de l'équipement () du Ministère de la Gouvernance Territoriale du Développement et de l'Aménagement du Territoire.« Je vous ai entendu magnifier, à l’unanimité, ses actions sociales pour son terroir. Vous avez le devoir de prier pour lui et de l’accompagner de son combat pour le rayonnement de votre localité », a déclaré Guedji DIOUF. Il s’est félicité notamment de la remise par le président de l’ADEV d’une ambulance neuve au poste de santé et des distributions de kits scolaires aux élèves de la zone M. DIOUF a encouragé les deux équipes qui, dit-il, ont fait preuve de « discipline » et de « fair-play ». « C’est la jeunesse de Diawar qui a gagné. Je suis heureux de constater l’entente, l’entraide, le calme qui vous lient. Tels sont les comportements qui encouragent le développement », a ajouté l’administrateur civil.Faly SECK a exprimé sa vive joie d’être choisi parrain de compétition finale 2018. Il a salué « l’esprit de sportivité et d’union », « le respect mutuel » dont les joueurs ont fait montre durant cette compétition.« Je suis venu avec l’honorable député Fatime SALL qui est en train d’abattre un travail à l’Assemblée nationale au profit du département de Dagana », a-t-il déclaré en invitant les responsables de la mouvance présidentielle de Dagana et de la région à s’inscrire dans une dynamique unitaire pour garantir au président Macky SALL, une victoire écrasante au premier tour de la présidentielle de 2019.« Le chef de l’État nous a exhortés de nous rapprocher de la population pour mieux combler leurs attentes. Communier avec la jeunesse est une manière d’établir un lien de complicité avec nos concitoyens », noté le jeune responsable politique.« C’est pour raison que nous sommes déplacés de Dakar à Diawar en passant par le village de Déby que nous avions visité, hier. Demain, dimanche, nous nous rendrons à Pakh. Nous suivons les instructions du Président Macky SALL qui nous ordonner d’être à côté des populations, de recenser leurs difficultés et de le lui transmettre pour que l’État trouve des solutions durables », a renseigné M. SECK.Il faut rappeler qu’aux élections législatives, la Commune de RONKH s’est illustrée pour ses performances électorales au bénéfice de l’Alliance pour la République (APR). Faly SECK invite ses militants à maintenir le cap au scrutin présidentiel en perspective.« Ce sera un grand honneur pour ma sœur Fatim SALL et mon grand frère Makhtar CISSE, le directeur général de la SECK », a-t-il confié en soutenant que l’ADEV qu’il dirige œuvrera sans relâche pour l’atteinte de cet objectif.