FORUM ANNUEL DE LA BU DE L’UGB : un vibrant hommage rendu à Mamadou DIA (vidéo)

La vie et l’œuvre de Mamadou DIA ont été revisités, mardi, lors du forum annuel de la bibliothèque centrale de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Plusieurs acteurs culturels, personnalités de monde du livre et de la lecture ont pris à cet évènement tenu, en présence de représentants de la famille du premier président du conseil du gouvernement du Sénégal.



« Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme d’animation scientifique de la bibliothèque centrale Saint-Louis, lancé depuis 2006 », confie Malamine DIOUF, directeur de la BU.



« Nous avons pensé qu’au-delà de nos missions de collecte et de traitement de l’information, il fallait faire un prolongement de nature à revisiter, chaque année, un pan important patrimoine scientifique et culturel africain », a-t-il ajouté.



« Mamadou DIA nous a laissé un e œuvre immense qu’on n’a pas encore discutée », note M. DIOUF.



Poursuivant, il a souligné la nécessité de le donner en exemple à la jeune génération, « en ces moments où l’Afrique se cherche ».



Le recteur de l’Université a félicité la BU d’avoir porté son choix sur « un des pères de l’indépendance ». « Il demeure un phare dont nous avons besoin pour éclairer nos chemins encore incertains sur la voie du développement », indique Ousmane THIARÉ.



Il a loué « la rigueur » et « le patriotisme » d’un pionnier de la citoyenneté.



