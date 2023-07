Faire des jeunes," des acteurs de changement" : Plan International décline sa nouvelle démarche (vidéo)

Les projets d’activités formulés par les représentations dans les communes partenaires du département de Saint-Louis ont été évalués, jeudi à l’occasion d’un atelier à laquelle des élus, des représentants de services techniques déconcentrés et des membres de l’Alliance des Organisations de Jeunes du Sénégal (Aojs) ont pris part. Ces planifications d’actions ont été mises en cohérence avec le plan stratégique de l’organisation afin d’apporter plus d’efficacité et de conformité à leur mise en œuvre. « D’ici 2025, Plan International veut faire focus sur les jeunes », renseigne Abibou FAYE, le responsable de l’engagement communautaire. « Nous voulons faire d’eux, des acteurs de changement », a-t-il dit.