Faire respecter les décisions de Justice: L’ultime bataille de Macky contre Sonko

S’il est un « détail » pour le moins intrigant dans le message du président de la République à la Nation, c’est cette promesse de Macky Sall de ne ménager aucun effort pour… « le respect des décisions de justice ». Cette exigence démocratique n’est pourtant qu’un chapitre du principe général de respect de la Constitution, des institutions et des lois et règlements du pays. Evoquer ce (simple) « acte détachable » de ce principe général, peut susciter des interrogations. Surtout, que parmi ces « décisions », une particulièrement – celle condamnant Ousmane Sonko occupe le devant de la scène. Reconnu coupable du délit de « corruption de la jeunesse », le leader de Pastef initialement jugé par contumace, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Mais, depuis le prononcé de ce verdict et, bien avant, le maire de Ziguinchor n’a pas été inquiété outre mesure.





Le seul fait déploré par ses avocats et ses partisans est la décision des autorités de le confiner chez lui, en barricadant les alentours de sa maison. Aujourd’hui, avec cette nouvelle promesse de Macky Sall, la situation semble prendre une nouvelle tournure



. L’arrestation de Sonko semble d’autant plus imminente que le garde des sceaux a jugé nécessaire de commenter, longuement, les arguments de cette fameuse décision de la chambre criminelle.



Autre détail non moins intrigant dans ce contexte, les opérations de prévention et de probable maintien de l’ordre sont accentuées depuis le week-end dernier. Outre les « Cités imbécile 1 et 2 », la zone de captage et la Sodida, dans une moindre mesure, des éléments de la gendarmerie nationale ont été déployés en renfort dans le cadre de la sécurisation de l’autoroute à péage.





REWMI