Falémé: Bassirou Diomaye Faye se veut ferme sur la suspension des activités minières

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, vendredi, aux autorités administratives et aux forces de défense et de la sécurité de la région de Kédougou (sud-est), d’appliquer avec fermeté la suspension des activités minières sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé.



Le président Faye s’exprimait au village de Sansamba dans le département de Saraya pour constater la mise en œuvre effective du décret interdisant les activités minières sur la Falémé ainsi que les opérations d’orpaillage clandestin dans toute la région de Kédougou.



”Il fallait venir et constater de visu le niveau d’application du décret et davantage instruire les autorités déconcentrées et les forces de défense et de sécurité de veiller à ce que cette mesure soit correctement appliquée sur la durée qui est prévue à savoir d’ici à juin 2027”, a précisé le chef de l’Etat.



‘’Il faut la fermeté pour faire appliquer le décret dans la durée et sous la houlette de Madame la gouverneure les délimitations sont effectuées”, a dit M. Faye



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui est en déplacement dans la région de Kédougou, était en compagnie avec de la gouverneure de la région, Mariama Traoré, du préfet du département de Saraya, Babacar Diagne et des forces de défense et de la sécurité.



Un cadre de concertation et de dialogue pour la dépollution de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, qui constitue la frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali, a été mis en place mercredi 7 août 2024, à Kidira, dans la région de Tambacounda (est).



APS