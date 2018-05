Fass-NGOM : Ce serment des femmes va plaire à Macky SALL (vidéo)

Les femmes de la Commune de Fass-NGOM ont tenu à manifester, dimanche, leur satisfaction à l’endroit de leur leader Ibrahima DIAO, le mandataire de l’Alliance Pour la République (APR). Elles ont exprimé leur gratitude au directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis à travers une journée Sargal organisée à son honneur.



Profitant de cette occasion, la présidente des femmes de l’APR a listé les différentes actions sociales menées par M. DIAO à leur bénéficie en invitant le président de la République à promouvoir davantage leur responsable politique.





« Macky SALL peut dormir tranquillement », a-t-elle dit. « De 78% au scrutin législatif, nous amènerons le taux de victoire à 100% », a-t-elle assuré.





Ibrahima DIAO a exprimé sa joie devant cette marque de reconnaisse et de l’engagement des Fassoises à ses côtés. Il s’est réjoui de la résolution de l’accès à l’eau dans cette localité. Dans ce domaine, des branchements sociaux sont prévus en plus de la construction prochaine d’un château d’eau.



Des réalisations qui, pour Ibrahima DIAO, sont la preuve de la considération que le président Macky SALL accorde à son terroir. Le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar a par ailleurs invité ses militants à l’union et à la cohésion, en indiquant que d’autres réalisations structurantes seront faites à Fass.





>>> Les temps forts du SARGAL ...