Femme privée d’inhumation : la société civile crie son indignation

Le chef de village de Pout Dagné, dans la commune de Notto Diobass, a refusé d’autoriser l’inhumation d’une personne du nom de Khady Faye dans le cimetière local au motif que celle-ci appartient à la caste des griots. L’affaire défraie la chronique depuis le 25 et a suscite l’indignation de plusieurs organisations de droit de l’homme tels que la La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), AfrikaJom Center et Amnesty International Sénégal.



Alioune Tine, Assane Djoma Ndiaye et Seydi Gassama, qui dirigent respectivement les trois associations, « condamnent fermement cet acte illégal du chef de village de Pout Dagné et appellent les autorités étatiques compétentes à trouver, sans délais, une solution définitive à la situation qui prévaut dans ce village ». »Nos organisations rappellent que la Constitution du Sénégal et les traités internationaux de droits humains dont l’Etat du Sénégal est partie posent le principe de l’égalité des citoyens en dignité et en droits et interdisent la discrimination sous toutes ses formes », rappellent les trois organisations.