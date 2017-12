Fesnac 2017: Saint Louis reçoit le prix de la diversité culturelle de l’OIF

La région de Saint-Louis a été choisie par l’ensemble des jurys pour ce prix doté d’une enveloppe financière de deux millions de Francs CFA.



Elle a mérité cette récompense pour avoir séduit le public lors de la cérémonie d’ouverture, jeudi dernier, du 10e Fesnac, moments privilégiés pour les artistes de revisiter l’histoire de la région nord à travers différents costumes d’époque.



La directrice “Langue française, culture et diversité” de l’OIF, Youma Fall a d’ailleurs laissé entendre que “Saint-Louis a bien traduit cette diversité”.



“Quand j’ai vu toute la créativité, l’identité culturelle à travers l’Afrique noire, les chants de la région de Saint-Louis à l’ouverture du Fesnac, je me disais déjà qu’ils avaient bien traduit cette diversité”, a-t-elle apprécié.

Selon elle, “l’OIF est en train d’accompagner tous les espaces de la célébration de la créativité et de la diversité et le Fesnac en est un”.





Youma Fall d’ajouter que “pour la francophonie, la diversité n’est pas un slogan, c’est une nécessité”.

“Aujourd’hui avec la radicalisation, l’extrémisme, faire dialoguer nos diversités devient une nécessité pour nous-mêmes. Et dans un festival comme le Fesnac on retrouve la culture dans toute sa diversité que ce soit dans les expressions artistiques ou dans l’altérité”, a souligné la fonctionnaire de l’OIF.

Ainsi, l’OIF va, comme elle le fait avec le Marché des arts et spectacles d’Abidjan (MASA) depuis des années, accompagner désormais le Fesnac, a dit Youma Fall.



“Nous avons accompagné pour cette édition le colloque et la participation des troupes du Fesnac en plus de ce prix attribué, à partir de l’année prochaine nous verrons comment accompagner une discipline dans le cadre de l’accompagnement des lauréats”, a souligné la collaboratrice de Michaëlle Jean.