Festival International de Jazz de Saint-Louis : Les Jazz Women au premier plan

À quelques heures du démarrage de la 27e édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis, le président du Saint-Louis jazz était face à la presse pour échanger sur les dispositions prises pour un bon festival.



À en croire Me Ibrahima Diop, cette édition n’a pas de tête d’affiche, « les jazzmen qui se produiront sur la place Faidherbe sont tous des têtes d’affiche, ils viendront de la Mauritanie, de l’Italie, de l'Espagne, de la Côte-d’Ivoire etc... »



Par rapport à l’organisation, Me Diop a laissé entendre que c’est le plus difficile car le festival est confronté a des dissensions internes et externes et c’est grâce au concours des partenaires comme la BICIS, l’Ambassade d’Italie, le ministère de la culture que le festival a pu avoir lieu.



Pour la programmation artistique du In, Mame Birame Diouf, a annoncé que ce festival va réserver une place importante aux grandes Jazz Women.



Monsieur Diouf de poursuivre que les projecteurs seront braqués cette année, sur les femmes qui jouent du jazz et qui sont au devant de scènes mondiales comme Nourah Metseymali, Maria Viya de Vito, Nancy Roots, Manu Gallo etc.



DAKARACTU