Festival Paroles Indigo : La huitième édition s'ouvre à Saint-Louis

La ville tricentenaire abritera du 9 au 11 décembre prochain la huitième (8ème) édition du Festival Paroles Indigo (d’autres façons de dire le monde). C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 8 décembre, Mme Isabelle Boiro-Gruet, Directrice Déléguée de l’Institut Culturel Français de Saint-Louis, au cours d’un point de presse.



Ce Festival permettra de faire de la littérature, du cinéma, d’organiser des expositions, des ateliers, des spectacles et des master class entre autres. Il a été créé en 2012 sur initiative de l'Association Paroles Indigo qui a vu le jour en 2009 à Arles en France. En effet, ce Festival vise à promouvoir des auteurs, artistes et éditeurs issus des mondes arabe et africain.



A en croire la Directrice artistique de ce Festival, Mme Isabelle Gremillet, cette Association culturelle organise depuis 2012, un festival littéraire au Sud de la France, mais également dans les pays partenaires à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Tunisie, le Mali, entre autres.



Pour sa part, la Directrice déléguée de l'Institut Culturel Français, a beaucoup insisté sur le caractère gratuit de ce Festival qui est ouvert à tout le public. "Paroles Indigo, c'est aussi une communauté humaine qui prône le mieux vivre ensemble, à travers une meilleure connaissance personnelle et mutuelle, en organisant des moments de rencontre et de dialogue avec les écrivains, les intellectuels, les artistes et les éditeurs d'ici et d'ailleurs", a précisé Mme Isabelle Gemillet.



Pendant trois jours, ce Festival propose un programme riche autour de plusieurs temps forts notamment une résidence d'auteur, des expositions, une séance de master class, des lectures, du cinéma, des spectacles, des ateliers, et un concert. Le thème choisi cette année est "Ño Far - On est ensemble !", une manière pour les initiateurs de ce Festival de détruire toutes les barrières créées par la crise sanitaire (Covid-19) révélatrice de nombreuses inégalités sociales.





