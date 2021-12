Festival Saint-Louis’Docs 2021: Du 14 au 18 décembre - vidéo

Le festival international du film documentaire de Saint-Louis, événement public et professionnel, met en lumière des œuvres d’auteurs africains et de cinéastes internationaux ayant tourné en Afrique.

Au programme de cette 12e &édition, 30 films en projection, 14 films en compétition officielle. 17 pays seront représentés et 15 lieux de projections-débats seront tenus dans ou proche de Saint-Louis.