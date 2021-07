Fête de Tabaski : 450 prisonniers graciés

Comme à son habitude, le président de la République, Macky Sall, a gracié 450détenus à l'occasion de la fête de la Tabaski.



"Les condamnés ayant bénéficié de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs", annonce un communiqué du ministère de la Justice.



Le ministère ajoute que les bénéficiaires de cette mesure sont des personnes "définitivement condamnées pour des infractions diverses" et qui avaient été "incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal".