Fêtes légales: Le lendemain du Magal, déclaré jour férié

Macky Sall, après avoir instruit le paiement des salaires à partir de ce jeudi 23 septembre 2021, a signé un décret pour permettre aux fidèles de célébrer sereinement, le Magal à Touba.



D'après un communiqué du ministre du Travail, Samba Sy, le président de la République a décrété le lundi 27 septembre 2021, journée fériée. Donc, les fonctionnaires ne vont pas au travail ce lundi.



Et pour le Ministre du travail, le Chef de l'Etat "met de la sorte en vigueur l'article 8 du décret n°74-1125 du 19 novembre 1974, fixant le régime de la Fête nationale et du 1er Mai et celui des autres fêtes légales".