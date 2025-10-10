Fièvre de la Vallée du Rift : 18 décès enregistrés sur 140 cas confirmés

Le Sénégal a enregistré 18 décès liés à la fièvre de la Vallée du Rift (FVR), sur un total de 140 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie le 21 septembre dernier, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.





« Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 140 cas confirmés, dont 18 décès », précise un communiqué du ministère, diffusé à l’issue d’un point de situation sur l’évolution de la maladie.





Selon la même source, un nouveau cas vient d’être détecté dans la région de Fatick, portant à quatre le nombre de régions touchées. La fièvre avait d'abord été signalée dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, où elle continue de circuler.





Le ministère indique que les équipes de surveillance épidémiologique restent déployées sur le terrain, en collaboration avec les services vétérinaires et les partenaires techniques, pour freiner la propagation du virus, connu pour sa transmission à l’homme par les moustiques ou le contact avec des animaux infectés.





La fièvre de la Vallée du Rift, maladie virale zoonotique, peut provoquer de graves complications chez l’homme et a également un impact sanitaire et économique important sur le cheptel.





