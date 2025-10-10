Protection sociale : Le président Diomaye Faye ordonne la relance des Bourses de solidarité nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit jeudi le gouvernement de restructurer en urgence les mécanismes de protection sociale, en mettant l’accent sur la relance des Bourses de solidarité nationale et des bourses d’assistance sociale en cas de sinistre, a appris l’APS de source officielle.





Réuni en Conseil des ministres exceptionnellement tenu ce jeudi, le chef de l’État a appelé à une réforme profonde des instruments de solidarité nationale, afin de mieux répondre aux besoins des populations vulnérables et sinistrées.



« Il engage le Premier ministre, le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités ainsi que le ministre des Finances et du Budget à relancer l’allocation de Bourses de solidarité nationale et de bourses d’assistance sociale en cas de sinistre », rapporte le communiqué officiel du Conseil des ministres.



Cette mesure, selon la même source, vise à s’aligner sur la nouvelle doctrine présidentielle en matière de solidarité, fondée sur les principes d’inclusion, d’équité et de transparence.





La relance de ces allocations sociales devrait renforcer le filet de sécurité sociale, dans un contexte marqué par une demande croissante de soutien aux populations fragiles, souvent premières victimes des crises économiques, climatiques ou sanitaires.





