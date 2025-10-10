Sécurité frontalière : Patrouille fluviale conjointe entre militaires sénégalais et mauritaniens à Bakel

Une patrouille fluviale conjointe a été menée jeudi entre les éléments de la section fluviale de Bakel et leurs homologues mauritaniens, dans le cadre des activités de coopération sécuritaire entre les deux pays, a appris l’APS de source militaire.





L’opération s’est déroulée entre Bakel et Gandé, sur le fleuve Sénégal, dans une zone stratégique de la frontière.

Elle s’inscrit dans les efforts communs de surveillance et de sécurisation de la frontière fluviale, régulièrement mis en œuvre par les forces armées des deux États.





Selon une source proche du commandement local, cette activité vise à renforcer la coordination opérationnelle, à prévenir les trafics transfrontaliers et à assurer une présence dissuasive dans les zones sensibles.





La coopération militaire entre le Sénégal et la Mauritanie, notamment dans les zones frontalières, est fondée sur une volonté commune de maintenir la stabilité régionale et de lutter contre les menaces transfrontalières, notamment l’insécurité, la contrebande et les activités illicites sur le fleuve.



