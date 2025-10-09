Fadilou Keïta défie Macky Sall : « Qu’il ose revenir au Sénégal »

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta, a affirmé mercredi que l’ancien président Macky Sall pourrait être poursuivi pour « haute trahison » dans le cadre de l’affaire ArcelorMittal, rapporte le quotidien Vox Populi.





S’exprimant en marge du procès de deux militants de Pastef, Lamegnou Darou et Boy Dakar, renvoyé au 15 octobre, M. Keïta a soutenu que ce dossier pourrait « faire couler » l’ancien chef de l’État. « C’est un dossier qu’on a vu de nos propres yeux ; il y a son engagement, sa signature. Donc, on le poursuivra pour haute trahison et on l’arrêtera », a-t-il déclaré.





Le patron de la CDC a ajouté que ce dossier « traumatise » Macky Sall, au point que l’ex-président aurait confié à ses partisans qu’il s’agit du seul sujet pour lequel il pourrait être poursuivi et emprisonné.





Évoquant la récente contre-offensive de Macky Sall, qui a adressé des courriers au ministre des Finances et au président de la Cour des comptes pour assumer sa gestion face aux accusations de « dette cachée », Fadilou Keïta a relativisé. « Maintenant il dit qu’il assume tout ce qui s’est passé. Mais non, il n’assume rien. S’il l’assume, il vient au Sénégal », a-t-il insisté, estimant que l’ancien président n’ose pas revenir dans son pays malgré ses biens, amis et parents.



