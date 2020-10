Fièvre de la Vallée du Rift : 2 animaux infectés à Saint-Louis,

La Fièvre de la vallée du rift (Fvr), qui est une zoonose virale touchant principalement les animaux, refait surface au Sénégal. En effet, Seneweb a appris de sources généralement bien informées que deux animaux sont infectés à Saint-Louis où se trouve actuellement une délégation de techniciens du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour s’enquérir de la situation.



L’on nous signale, également, qu’une personne avait été infectée par cette maladie, à Fatick.



Pour rappel, la Fièvre de la vallée du rift est une maladie virale le plus souvent observée chez les animaux domestiqués en Afrique subsaharienne, comme les bovins, les bisons, les moutons, les chèvres et les chameaux.



Mais les personnes peuvent contracter la Fvr par des contacts avec le sang, les liquides corporels ou les tissus d’animaux infectés ou par des piqûres de moustiques infectées. La propagation de personne à personne n’a pas été documentée.



Avec Seneweb