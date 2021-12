Flambée du Diabète : la NAS arme des structures de santé de Saint-Louis – vidéo

La Nouvelle Alliance sénégalaise pour la Solidarité (NAS) a offert jeudi dons de kits de dépistage du diabètes et des ordinateurs au district sanitaire et à l’hôpital régional de Saint-Louis, en présence du maire Mansour FAYE. Ce dernier a magnifié la pertinence de l’action solidaire de Mme Djeynaba AMAR. « C’est une démarche à encourager et à saluer », a déclaré l’édile qui s’engage à sensibiliser son homologue de la santé pour la dotation d’une unité de prise en charge de la maladie à Saint-Louis. L’association des Diabétiques s’est réjouie de l’initiative et de la signature d’une convention d’un an signée avec la NAS. Doudou DIOP, son président assure que ces dons vont stopper la flambée de la maladie. »