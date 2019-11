Flambée du diabète à Saint-Louis : la riposte par la sensibilisation (vidéo)

Après l’organisation de sessions de formation au profit d’une soixante de relais communautaires du département sur les mesures de prévention et de prise en charge du diabète, un panel d’échanges sur la pathologie a regroupé mardi, plusieurs spécialistes de la maladie.



C’est la suite de la dynamique d’information et de sensibilisation engagée par l’association des diabétiques organisatrice en collaboration avec Handicap International (Humanité et Inclusion) et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Ces entités déroulent un vaste programme d’information sur le diabète et ses complications pour pousser les populations à changer leur comportement alimentaire. Une réduction de 40% des amputations à l’hôpital régional de Saint-Louis en 2022 est visée par cette initiative.



>>> Doudou DIOP, le président de l'Association des Diabétiques rappelle les enjeux ...