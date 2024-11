Fleuve Sénégal : Baisse significative observée sur certains tronçons

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau du bassin du fleuve Sénégal (DGPRE), qui donne l’information, annonce qu’au niveau des affluents du Fleuve Sénégal, on note une tendance à la baisse de 10 centimètres (cm) sur la Falémé à Kidira, où le plan d’eau qui était à la côte de 2,83 m le 03 novembre 2024 à 8 h 00, est passé la matinée d’hier lundi à la côte de 2,73 m contre 2,21 m en 2023 à 8 heures.



Sur le Bakoye, à la station de Oualia, le plan d’eau accuse aussi une tendance baissière de 8 cm, après être passé de 3,74 m avant-hier à 8 h 00 et hier matin à 8 heures à la côte de 3,66 m contre 1,27 m en 2023 à pareil moment.



Tendance baissière à Bakel et Matam



Depuis quelques jours, on s’éloigne de plus en plus de la côte d’alerte de 10 mètres à la station de Bakel. Hier, lundi matin, à 8 heures le plan d’eau qui était à la côte de 6,10 m s’établit, selon la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, à la côte de 5,82 m, accusant ainsi une baisse de 28 cm. L’année dernière en pareil moment, le niveau d’eau était de 3,17. A la station de Matam aussi, on assiste à une baisse de 15 cm du niveau du plan d’eau qui est passé en 24 heures de la côte de 7,04 m à la côte de 6,89 m hier, lundi 04 novembre 2024. En 2023, le niveau du fleuve s’est établit à 2, 94 m à 8 heures. Il faut rappeler que la côte d’alerte à la station de Matam est de 8 mètres.



Une légère hausse à Podor et Richard-Toll



Au niveau de la station de Podor où la côte d’alerte est de 5 mètres, on observe une tendance à la montée de 1 cm hier matin à 8 heures, comme l’indique la DGPRE qui informe que «le plan d’eau à la côte de 5 m 78 le 03 novembre 2024 à 8 h 00 est passé ce matin (hier, ndlr) à 8 heures à la côte est à 5 m 79 contre 2 m 90 en 2023 à pareille heure».



Non loin de là, à Richard-Toll dont la côte d’alerte est de 3,35 m, le document, qui renseigne sur une tendance à la montée de 1 cm, informe que «la côte du plan d’eau est passée de 3 m 32, (avant-hier) dimanche à 8 h à la côte de 3 m 33, ce lundi (hier) contre 2 m 67 en 2023 à 8 heures».



Selon la source, «le niveau du Fleuve Sénégal à Diama (Amont Barrage) est à 1 m 46, le 04 novembre 2024 à 8 h 00. A la même période de l’année dernière, le niveau du fleuve était à la côte 2 m 20 IGN. Le débit lâché est égal à 1809 m3/s contre 343 m3/s en 2023». Pour annoncer que «Globalement, le niveau amont est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur SaintLouis», expliquant à cet égard que «Cet abaissement permet de moduler les eaux vers SaintLouis et l’embouchure, sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux».



Hier lundi, 04 novembre 2024 à 8 h 00, le niveau du Fleuve Sénégal à Saint-Louis est à la côte de 1 m 51 à l’échelle contre 0 m 82 l’année passée à pareille heure, en 2023 à 08 h 00. Il faut rappeler que la côte d’alerte à la station de Saint - Louis est de 1 m 75.



SUD QUOTIDIEN