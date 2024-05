Fonds miniers : les collectivités territoriales vont désormais bénéficier des retombées

"Les enjeux et défis liés à la gouvernance des fonds miniers du contenu local et de la réhabilitation des sites miniers", tel est le thème qui réuni le forum civil, des représentants des collectivités territoriales et des membres du ministère de tutelle. Cette rencontre qui s'est déroulée à Mbour a pour objectif premier de sensibiliser les autorités territoriales. Et comme l'a fait entendre, le forum civil, les sites miniers du Sénégal constituent "un enjeu tant pour les populations que pour les sociétés exploitantes".



Se prononçant sur la question, Birahim Seck, coordonnateur national du Forum explique le fondement et la pertinence de ce conclave, " notre motivation est qu'un dialogue soit instauré entre les différents acteurs et nous comptons beaucoup sur la détermination du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines pour qu'une solution définitive soit trouvée et que les collectivités locales puissent entrer définitivement dans leur fonds".





Le député Abass Fall, président de la Commission énergie et ressources minérales à l'Assemblée nationale se désole du manque à gagner des collectivités qui abritent ces sites miniers. "Même si c'est c'est résiduel, il y a de l'argent qui est disponible. Pourquoi cet argent ne va pas aux collectivités territoriales. C'est ça la grande question. C'est ce qui fait que nous nous sommes réunis pour discuter et une bonne fois pour toute et demander à l'Etat de régler ces questions. L'article 25 de la Constitution dit de façon claire que les ressources appartiennent aux peuples. Elles doivent être utilisées pour améliorer leur conditions de vie".



Venu, représenté, le ministre Biram Soulèye Diop, Cheikh Niane, secrétaire général du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines de confier, "le gouvernement a donné des instructions très claires pour que la loi soit appliquée et que les collectivités territoriales se retrouvent dans l'exploitation de ces ressources qui appartiennent au peuple tel que l'a dit la Constitution".



Cette rencontre inclusive offre une lueur d'espoir à toutes ces collectivités territoriales qui voyaient ces retombées financières leur filaient sous le nez. Dans ce cadre, le langage cru du ministre Biram Soulèye Diop aux exploitants des sites miniers dans la région de Kédougou semble annoncer un vent de changement.