Football : la Linguère recrute Papa Waïgo et signe un partenariat d’envergure avec ICF

La Linguère de Saint-Louis renforce son projet sportif et institutionnel en multipliant les initiatives pour la saison 2025-2026.



Le club a annoncé l’arrivée de l’ancien international sénégalais Papa Waïgo Ndiaye dans son staff technique. Né à Saint-Louis, Ndiaye a porté les couleurs des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2008. Il rejoint « l’attelage technique pour booster le projet Samba Linguère », a précisé le club sur sa page Facebook.



Parallèlement, la Linguère a officialisé la signature d’un partenariat stratégique avec la société Invictus Capital Finance (ICF), société de gestion et d’intermédiation financière disposant d’un capital social de plus d’un milliard de francs CFA.



« La Linguère a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Invictus Capital Finance parmi ses sponsors leaders pour la saison 2025-2026 », a fait savoir le club, qui mise sur ce partenariat « fort » pour ouvrir une nouvelle page de son histoire, faite de « succès et d’ambitions ».



Avec l’arrivée récente de l’entraîneur Abdoulaye Sy, celle de Papa Waïgo Ndiaye dans le staff technique et l’appui d’ICF comme sponsor majeur, la Linguère affiche ses ambitions pour une saison compétitive, sous la houlette de son président, Bamba Bâ récemment élu président de la ligue régionale de football de Saint-Louis.



NdarInfo







