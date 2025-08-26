La Linguère de Saint-Louis signe un partenariat avec SenEau Sénégal

La Linguère de Saint-Louis poursuit le renforcement de son projet sportif et institutionnel pour la saison 2025-2026. Le club fanion de la capitale du Nord a officialisé un nouveau partenariat avec SenEau Sénégal, une collaboration qualifiée d’historique par ses dirigeants.



Cet accord vise à accompagner le club non seulement dans ses ambitions sportives, mais aussi dans ses initiatives communautaires et sociales, au service du développement du football à l’échelle régionale et nationale.



La Linguère confirme ainsi sa stratégie d’alliances structurantes pour consolider sa place parmi les clubs les plus dynamiques du Sénégal et donner un souffle nouveau à son projet de relance.



