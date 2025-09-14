Saint-Louis se souvient de Mawade Wade, bâtisseur du Réveil et technicien des Lions

Le 14 septembre 2004 s’éteignait à Saint-Louis, à l’âge de 76 ans, Mawade Wade, figure marquante du football sénégalais. Ancien instituteur et ancien joueur, il fonde en 1950 le club Réveil de Saint-Louis, qu’il entraîne ensuite à partir de 1965.



Nommé directeur technique de l’équipe nationale du Sénégal en décembre 1966, Mawade Wade a grandement contribué au développement du football sur le plan national et continental. Son engagement le conduira également au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).



Homme respecté pour sa rigueur et sa passion du sport, il repose depuis au cimetière de Thiaka Ndiaye, à Saint-Louis, sa ville natale et berceau de son parcours.



Source : Mademba Ndiaye



