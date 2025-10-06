Mbarigo : Le football au service de la cohésion sociale à Keur Makhtar

La finale de la première édition du Tournoi de la citoyenneté et de l’amitié s’est tenue samedi à Keur Makhtar ( Village de Mbarigo), dans la commune de Gandon, dans une dynamique de mobilisation communautaire et de cohésion sociale.





La rencontre a réuni des jeunes issus de plusieurs hameaux de la zone de Ndiawdoune, autour d’un tournoi placé sous le parrainage de Adama Ba et la co-parrainage de Mbarka Diakhaté.





L’événement rythmé par de belles prestations culturelles, s’est déroulé dans un climat d’échange, de solidarité et de respect mutuel entre les différentes communautés participantes.





La finale du tournoi a coïncidé avec la journée de consultations médicales gratuites et de sensibilisation sanitaire, organisée dimanche dans le même village, à l’initiative de Khalilou Ba, ancien adjoint au maire de Gandon, en partenariat avec l’association Sénégal d’Abord, AgroGreen, la Croix-Rouge de Saint-Louis et le Student One Health Innovation Club de l’Université Gaston Berger (UGB).



S’exprimant lors de la cérémonie, le parrain Adama Ka a salué le choix porté sur sa personne et a rappelé l’histoire du village et de son engagement dans le sport et la culture.



« Keur Makhtar a toujours été un foyer culturel et sportif. Son fondateur, Makhtar Samba Amar, était un homme de générosité et de partage. Nous ne pouvons que suivre sa voie », a-t-il déclaré.



Il a également a magnifié l’engagement de Kalidou Ba en rappelant les initiatives que ce dernier menait en faveur de la jeunesse.



« Tout jeune, j’étais sur le terrain. Notre père organisait ces tournois pendant ses vacances. S’il a quitté la France pour s’engager en politique et revendiquer la création de la commune de Gandon, c’était pour offrir à la jeunesse des espaces d’expression et de distraction », a-t-il ajouté.



Il a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation des jeunes et à la réussite de cette première édition, qu’ils souhaitent désormais inscrire dans la durée.





