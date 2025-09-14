Violence dans les stades : l’appel à la responsabilité des anciens internationaux à Saint-Louis

violence dans les stades de football prend une ampleur préoccupante en Afrique. De nombreuses rencontres sont régulièrement émaillées d’affrontements entre supporters, de saccages et de dégâts matériels. Une situation qui ternit l’image du football africain et inquiète de plus en plus les acteurs de la discipline.



À Saint-Louis, d’anciens internationaux ont vivement déploré cette dérive et lancé un appel à la prise de conscience.



Selon eux, l’Afrique peine déjà à disposer d’infrastructures sportives conformes aux normes internationales. Il est donc crucial de préserver les quelques stades en état de fonctionnement, afin d’éviter d’aggraver une situation déjà fragile.



