Forte crue du fleuve Sénégal : la brigade hydrologique de Saint-Louis prévient ...

Le niveau de la crue du fleuve Sénégal est à 18 cm de la cote d’alerte à Bakel, et à 2, 50 m à Kidira, prévient la brigade hydrologique de Saint-Louis.



"Sur le fleuve Sénégal à Bakel, le plan d’eau était à la cote de 6m, 40 le 26 août 2019 à 8h00 et ce matin à 8 heures, la cote est à 9m, 82 contre 7m, 54 en 2018. La tendance est à une montée de 3m,42", signale-t-elle dans un bulletin hydrologique parvenu à l’APS.



A Bakel, la cote d’alerte "est de 10 mètres", rappelle le document.

A Kidira, le plan d’eau, qui était à la cote de 4m, 18 lundi à 8heures, s’est hissée ce mardi matin à 7m, 50 contre 5m, 76 en 2018.



"Sur le Bakoye, à la station de Oualia, le plan d’eau était à la cote de 3m, 96 le 26 août 2019 à 8 h 00, et ce matin à 8 heures, la cote est non parvenue contre 4m, 89 en 2018’’, indique la même source.



A Matam, le plan d’eau, qui était de 4m, 77 lundi à 8 heures, est passé à 4m, 91 ce matin contre 6m, 42 en 2018. Dans cette station, la cote d’alerte se situe à 8 mètres.



Plus en aval, le plan d’eau se trouvait lundi à 8 heures à la cote de 3m, 25 à Podor, avant d’atteindre ce mardi matin à la même heure, 3m, 30 contre 3m, 96 en 2018 pour une cote d’alerte de 5m.



Plus à l’ouest, à Richard-Toll où la cote d’alerte est de 3, 35 m, le plan d’eau a atteint la côte de 2m, 76 lundi à 8 heures, puis 2m, 79 ce mardi matin, contre 2m, 92 en 2018.



Le bulletin souligne qu’à Diama (amont barrage), le débit lâché est de 614 m3/s contre 1136 m3 /s en 2018.



"Globalement, le niveau amont est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis. Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure […]", explique-t-il.



Dans la "vieille ville", dont la cote d’alerte est de 1, 75m, le niveau de l’eau se situait ce mardi matin à 0, 97m à l’échelle contre 0m, 98 en 2018.



