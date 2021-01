Forte mortalité de pélicans juvéniles : Ce que révèlent les analyses (ministre)

«Il s’agit de l’influenza aviaire de type A, qui est un sous-type de la grippe H5N1, communément appelée grippe aviaire. Aussitôt, nous avons pris une batterie de mesures allant de l’interdiction de l’accès au parc, la suspension des balades en pirogue sur le long du marigot, la destruction des carcasses et des déchets, le renforcement de la surveillance du parc et la sensibilisation des agents et des populations par rapport aux dispositions à prendre. La propagation peut aller beaucoup plus vite. Ça peut même dépasser les frontières», a soutenu le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall. Il estime que, selon les informations qu’ils ont reçues, cette maladie a été signalée dans d’autres pays. Et une mission technique sera sur place demain, conduite par le ministère de l’Elévage et l’ensemble des parties concernées.



L'infection aviaire spécifique aux juvéniles soulève plusieurs questionnements.