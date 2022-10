Front contre la Covid-19 : scouts et guides vont prêcher la vaccination – vidéo

La mobilisation de l’Association des scouts et guides du Sénégal contre la Covid-19 se poursuit et cible désormais le relâchement qui risque de plomber les acquis. Après la première campagne de sensibilisation sur les gestes barrières menée par ses relais, une nouvelle opération de communication sur la vaccination a été mise en branle. Les jeunes leaders auront pour mission d’informer les communautés sur les bénéfices de la vaccination contre la pandémie. Les contours de ce second assaut ont été déclinés hier en marge d’une réunion avec le représentant local du service national de l’éducation pour la Santé. Ce dernier a profité de l’occasion pour magnifier l’apport des scouts dans la bataille contre la Sars-Cov 2. Abdourahmane TRAORE s’est réjoui par ailleurs de l’implication de ce mouvement de jeunesse dans la dynamique d’accélération de la vaccination contre la Covid-19.