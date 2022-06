Front national contre le paludisme : l’UGB intégrée dans le bataillon - vidéo

Un Laboratoire de biologie moléculaire, mis en place au sein de l’UFR des Sciences de la Santé de l’UGB va abriter la recherche sur le paludisme dans la zone nord du pays. Ce dispositif est une composante des commissions de coordination mixtes avancées en rapport avec les centres des opérations d’urgences, mises en place par le Programme National de Lutte contre cette maladie. Il s’inscrit dans le cadre de la Décentralisation des activités de lutte contre le malaria et correspond au besoin de détection précoce des cas de maladie. « Ce laboratoire permettra d’aller plus vite dans la surveillance et la détection des cas à faible parasitémie. Il encouragera l’identification des cas autochtones et ceux locaux », a confié le docteur Doudou SENE, coordonnateur du PNLP. « Pendant 5 ans, pas un seul cas de paludisme n’a été enregistré chez les moins de 5 ans ici à Saint-Louis », s’est-il félicité en indiquant que le nouveau dispositif encouragera le maintien des acquis. L’UGB par l’entremise de son recteur sortant Ousmane THIARE, s’est montré enthousiaste à porter cette stratégie. Elle exprime sa pleine volonté de participer à l’effort national d’élimination de ce fléau.