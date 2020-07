Front social : Aar Linu Bokk, Noo lank et Doyna à la Place de l’Obélisque vendredi prochain

Lesquels sont entre autre la «les préoccupations des travailleurs victimes d’arriérés de salaire, de licenciement arbitraire, de pillage de leur outil de travail, d’irrespect de leurs droits. Parmi ceux-ci, les travailleurs de Pcci, de ABS, du King Fahd Palace, les ex contractuels de la Senelec». Les étudiants victimes de Afup Canada, les étudiants orientés dans le privé, les Bacheliers non orientés… font partie également des revendications soulevées par Guy Marius Sagna et Cie.