Frustrés par la " léthargie" et le "manque de vision" de la Cojer/ Saint-Louis, de jeunes "apéristes" sonnent la rébellion

« Notre Cojer ne cesse de se détériorer souffrant d’une léthargie et surtout d'un manque de vision qui suscite et continuent de susciter un énorme vide dans le maillage politique. Il faut être aveugle pour ne pas le constater. Une situation qui fait que les jeunes de l’opposition occupent les réseaux sociaux pour dénigrer les actions de nos responsables politiques » a déploré de jeunes membres de l’Alliance Pour la République à l’issue d’une mobilisation. « Ne ne pouvons rester les bras croisés et laisser ce patrimoine qu’est la Cojer, le nôtre, agoniser », ont-ils indiqué. « Nous demandons, le renouvellement des instances de notre chère mais évanescente Cojer. Les membres de ce bureau sont frappés par la limite d’âge », ajouté ces jeunes de l’APR







Ils disent mettre en place « un bureau provisoire en vue d’une massification pour marquer à jamais notre empreinte sur l’histoire politique de notre cher Saint-Louis, de notre cher Sénégal » avant d’annoncer des actions pour « des victoires encore éclatantes » au profit de la coalition Benno Bokk Yakkar.







« Notre pays est à un tournant marquant de son histoire politique et nous ne pensons que nous jeunes de l’APR de Saint Louis, nous ne devons pas rester les bras croisés. Il faut agir, occuper le landerneau politique local pour défendre avec véhémence les actions de notre responsable politique Amadou Mansour Faye premier magistrat de notre ville ancienne qui, osons le dire, est en train de se transformer grâce à la sagacité de cet homme. Nous devons être les sentinelles de cet effort salvateur du maire qui va transcender toutes les générations et qui sera écrit en lettre d’or au fronton de la ville de Mame Coumba Bang », ont-ils indiqué.





NdarINFO