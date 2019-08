GANDIOL : des centaines d’enfants déminus circoncis à la maison de santé El Hadji Papa Guèye FALL (vidéo)

En partenariat avec des organisations sanitaires et des associations communautaires du Gandiolais, la maison de santé de proximité Al Hadj Papa GUÈYE a déroulé, samedi, la seconde édition de sa journée de circoncision. L’opération sanitaire cible plus de 300 enfants démunis et des talibés issus des villages environnants. Des consultations gratuites ont été offertes aux populations et des médicaments remis gratuitement. Le professeur Amadou FALL revient sur le sens de son initiative ...