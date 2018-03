GANDIOL : ouverture d’un forum sur les impacts de la brèche, ce 31 mars à Tassinère.

La brèche d’une largeur de 4 mètres creusé sur le fleuve Sénégal en 2003 par les pouvoirs publics (pour soulager la ville de Saint-Louis des inondations) s'est rapidement élargie pour atteindre aujourd’hui plus de sept (07) kilomètres à cause de la pression combinée des eaux du fleuve et de la mer.



Cette fissure perturbe tous les écosystèmes du milieu avec des impacts environnementaux et sociaux indescriptibles et difficiles à gérer par les populations du Gandiolais.





En plus de présentation des impacts de la brèche, un film sur les dégâts sera diffusé. Des témoignages et récits des populations impactées par la brèche (agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, autres activités impactées), une visite de terrain à la brèche et des expositions d’actions prévues ou en cours par les pouvoirs publics suivront avant la déclaration finale du forum.



Cette rencontre permettra trouver, en relation avec les Pouvoirs publics, des solutions durables pour assurer le bien-être communautaire par la réalisation d’actions prioritaires dans le court, moyen et long terme.



