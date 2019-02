GANDON : Cet engagement de la Jeunesse de BBY fera plaisir à Macky SALL (vidéo)

Les jeunes membres du comité électoral communal de la coalition Benno Bokk Yaakar( BBY) de GANDON ont réaffirmé, jeudi, leur engagement à participer pleinement à la réélection du président Macky SALL. Dans cette optique, ils avaient déroulé un travail d’information à l’endroit des jeunes villages de la Commune.



« L’objectif était d’amener nos semblables à voter massivement pour que le président Macky SALL puisse obtenir la victoire avec plus de 95% au premier tour de la présidentielle », a indiqué Sohibou NIANG, leur porte-parole.



« Les jeunes devront constituer 65 % de l’électorat qui nous rapportera ce triomphe », a-t-il ajouté



Le président de la Commission jeunesse du comité électoral invite par ailleurs ses camarades de Benno Bokk Yaakar (BBY) à « ne pas réponde à la provocation » et à « éviter toute forme de violence ». Il les exhorte à s’acquitter pleinement de leur devoir civique et le 24 février et à « sécuriser leur vote » le jour du scrutin.



>>> Suivez sa réaction ...