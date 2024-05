GANDON: colère autour de la construction d’un "Palais du Foot" sans l'onction du Conseil municipal

Des conseillers municipaux de la Commune de Gandon ne digèrent pas l’autorisation de construction d’un complexe sportif signée par le maire Alpha Mamadou Diop sans l’aval et la délibération de ses collègues élus. Un vice de procédure de plus, après deux ans de non-respect de la règle de parité. C’est seulement lors de la séance du conseil, la semaine dernière, que l’irrégularité a été corrigée.



" Aucun des 59 conseillers n’est au courant de la procédure ayant abouti à ce projet de construction d’un Palais du Foot. Mêmes les populations bénéficiaires ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants ", dénonce Nalla MBAYE. " Ces sont des autorités qui sont cachent derrière des opérateurs pour piller les ressources foncières à travers ces types de projet », s'offusque le conseiller municipal et coordonnateur de Pastef Gandon. Il s'interroge par ailleurs sur les raisons de l'empressement dont l’édile fait montre. " Les constructions à peine démarrées sont en phase d'accélération", a-t-il dit.



M. MBAYE fait état d'une boulimie foncière notoire menée par des opérateurs véreux sur le foncier de la localité. Des morcellements à usage d’habitation réalisés au détriment des populations. " C'est la grande anarchie qui règne en ce moment à Ville neuve 2 et à Leybar Pont virage, en face de l’hôtel Coumba Bang. C’est du patio sans nom entre des autorités. Il s’y passe du n'importe quoi », a-t-il révélé.



Le militant écologique de déplorer que l’appétit foncier ne puisse épargner l'environnement. « Ils ont jeté leur dévolu sur la forêt régionale de Gandon, entretenue et reboisée par les jeunes en relations avec les services des eaux et forêts".



