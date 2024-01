GAZ ET ZIRCON : Souleymane DIÉYE invite la jeunesse de Gandiol à prendre ses responsabilités

Le leader du mouvement « Gandiol autrement » a réitéré sa détermination à œuvrer pour l’émergence de sa localité, en marge d’une cérémonie « Sargal » qui lui a été dédiée. « Nous avons banni les injures et les invectives dans notre manière de la politique. Parce que cela n’a aucun profit. J’invite la classe politique à un débat d’idées », a dit Souleymane DIÈYE qui invite les jeunes à l’union pour le rayonnement de sa localité. « Nous ne sommes plus à l’ère de l’animosité et des conflits personnels. Nous devons réfléchir ensemble sur les voies et moyens de profiter des retombées du gaz et du zircon découvert dans notre commune », a-t-il ajouté.