GOXU MBACC : MTN dope ses troupes. Adja Fatou BA soutient la dynamique (vidéo)

La responsable socialiste a exprimé sa vive gratitude au ministre pour cette « marque d’attention » et de « considération ». « Nous nous étions accordés sur une démarche. Je me réjouis de constater que cet accord a été respecté. C’est cette forme de politique basée sur la dignité et l’honneur et le respect de la parole donnée à laquelle j’adhère », a dit l’élue devant ses sympathisants.



« Nous avons une convergence de vision et nous partageons une mission commune de réélire notre président au premier tour », a ajouté Mme BA qui invite par ailleurs les leaders de Benno Bokk Yaakar de Saint-Louis à union sacrée autour de leur candidat.



À Goxu Mbacc, la mouvance de Mary Teuw NIANE s’est étoffée grâce aux activités de massification que mènent ses responsables. La communauté maure qui avait le ministre au rythme du « Jagwar » pour un meeting, promet d’accorder au président Macky SALL au premier tour.



Une assurance que note, satisfait, le responsable de l’Alliance pour la République (APR). Avant de congés de ses militants, il a offert un dispositif de sonorisation à la mosquée.



