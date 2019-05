GOXU MBACC: Un important lot d’équipements offert au poste de santé (vidéo)

Un grand ouf de soulagement pour le personnel médical, un apport considérable pour l’accès aux soins de qualité au profit des populations de cette partie de la Langue de Barbarie. La nouvelle dotation remise, ce matin, estimée à plus de 8 millions de francs CFA est le fruit du partenariat entre le Conseil de quartier de Léona et HLM (CQLH) et MedicusMundi, les villes de Quarté et Utebo. Du matériel de bureau, des équipements de prise en charge de l’accouchement, des tensiomètres, des thermomètres, pèse-personne, etc. ont été offerts à cette structure de santé, en présence des notables et du comité de santé.