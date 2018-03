GOXU MBACC : la détérioration de la digue de protection suscite des inquiétudes (Vidéo & Photos)

Les impacts des charges des vagues sur la digue de protection deviennent de plus en plus flagrants. Des notables du quartier de Goxu Mbacc expriment leur réserve sur la capacité de l’ouvrage à tenir face aux violents assauts qui déferlent sur la côte. Très en colère et regrettant « un échec » du projet, ils exigent l’arrêt des travaux et le remboursement par Eiffage des milliards injectés pour ces travaux.



Sur place, ce matin, des fissures accentuées d’éléments du premier palier de la digue ont été constatées. Néanmoins, les experts maintiennent que l’ensablement en cours est un effet voulu et qu’il permettra de mieux protéger le littoral.



Nos sources renseignent par ailleurs qu’une coordination est en cours depuis Dakar pour voir les moyens de renforcer le bouclier, dernier rempart des populations riveraines.



D’autres interventions techniques seront donc engagées pour faire face à cette situation, a-t-on appris. Les travaux sont actuellement à l’arrêt et devront reprendre le lundi. Entre temps, la houle devrait perdre son intensité.