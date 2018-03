GUET-NDAR : les vagues creusent les fondements de l’école Cheikh TOURE. La mosquée « DOUCOURE » fermée.

Les dégâts sur le littéral du quartier de DAKK sont affreux. Les murs des concessions abandonnées tombent en continu devant les violents coups des vagues.



Au sous-sol de l’élémentaire Cheikh TOURE, des gros trous apparaissent. Les fils électriques électriques et les conduites d’eau sont exposés. Pour parer au danger, la partie nord de l’école a été fermée. Il n’a plus d’espace entre l’établissement et l’océan.



Des témoins sur place ont indiqué à NDARINFO, ce matin, que la situation est plus dangereuse sur une partie barricadée, inaccessible au public. Les impacts des chocs seraient plus catastrophiques de ce côté.



À DAKK, la mosquée « DOUCOURE » a été fermée depuis 3 jours. « Les vaguent passent par les fenêtres et la porte qui fait face à la mer pour inonder notre lieu de prière », témoigne un des responsables de la mosquée.



