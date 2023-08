Gabon : la date de la prestation de serment d’Oligui Nguema devant la Cour Constitutionnelle connue

Au Gabon ce 31 août, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé à travers un communiqué que la Cour Constitutionnelle dissoute avec d’autres institutions la veille, a été temporairement rétablie. Sans doute, pour la prestation de serment du président du CTRI et président de la transition qui, a annoncé le porte-parole du CTRI, «prêtera serment devant la Cour Constitutionnelle le lundi 4 septembre 2023 à la présidence de la République».



Alors que beaucoup s’interrogent sur la durée de cette transition et la composition d’un gouvernement de transition, le CRTRI annonce la mise en place progressive des institutions de la transition. Il a également décidé de la reprise des vols domestiques et instruit l’ensemble des secrétaires généraux, les cabinets ministériels, les directeurs généraux ainsi que tous les responsables des services de l’État d’assurer dans l’immédiat la reprise effective du travail et la continuité du fonctionnement de tous les services de la République.



Depuis le coup d’état, d’aucuns craignent l’isolement de la communauté internationale, les sanctions des institutions financières internationales et des partenaires au développement du Gabon mais le président du CTRI se veut rassurant. Selon le porte-parole du CTRI, le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema tient à rassurer l’ensemble des bailleurs de fonds, les partenaires au développement ainsi que les créanciers de l’État «que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements du pays. Ce, aussi bien sur le plan extérieur qu’intérieur».