Gabon: le général Oligui va être nommé “président de transition”

Le général Oligui a également “décidé (...) de la mise en place progressive des institutions de la transition” au pouvoir, a annoncé à l’antenne des télévisions d’Etat le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui rassemble l’ensemble des chefs de corps de l’armée.



L'opposition demande d’achever le comptage des voix



La principale plateforme de l’opposition au Gabon a demandé jeudi aux militaires qui ont renversé le président Ali Bongo Ondimba d’achever le comptage des bulletins de vote pour reconnaître la “victoire” de son candidat. La plateforme Alternance 2023 a également “invité les forces de défense et de sécurité à la discussion afin d’évaluer, dans un cadre patriotique et responsable, la situation et de trouver, entre Gabonais, la meilleure solution” pour “permettre au pays de sortir grandi de cette situation”.



Le Gabon respectera tous ses engagements



“Le général de brigade Brice Oligui Nguema, président de transition, tient à rassurer l’ensemble des bailleurs de fonds, des partenaires au développement ainsi que les créanciers de l’État que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements de notre pays aussi bien sur le plan extérieur qu’intérieur”, a annoncé à l’antenne des télévisions d’État le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui rassemble l’ensemble des chefs de corps de l’armée.



Réunion de l’Union africaine



Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est réuni ce jeudi pour examiner la situation au Gabon, a annoncé l’organisation dans un communiqué. “À l’instant - le Conseil de paix et de sécurité de l’UA est réuni pour examiner la situation au Gabon”, a indiqué l’UA sur X (ex-Twitter). La réunion est présidée par le commissaire aux affaires politiques de l’Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l’actuel titulaire de la présidence tournante du conseil, le Burundais Willy Nyamitwe. Mercredi, le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné “fermement” ce qu’il a décrit comme “une tentative de coup d’État”. Il a aussi appelé l’armée et les forces de sécurité gabonaises “à garantir l’intégrité physique” du président destitué Ali Bongo.