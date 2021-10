Gamadji Saré : Harouna Gallo BA, le "candidat de l’espoir", plébiscité - vidéo

C’est un accueil retentissant auquel le candidat à la Mairie de Gamadj Saré a eu droit samedi lors d’une mobilisation à Alwar. Une démonstration de force pour le président de l’Union des organisations nationales des éleveurs du Sénégal et un moment de communion pour ses militants et sympathisants venus de divers contrées. Marqué par la marque d’affection, Harouna Gallo BA a réaffirmé sa candidature à la Mairie de Gamadji Sarre en appelant en une synergie des forces vices forces pour relever le défi du développement socioéconomique de la localité. « Au nom de l’espoir et de la confiance que vous avez placé en ma personne, nous comptons mener une véritable politique de développement basée sur la transparence, l’inclusion, la participation et l’équité », a-t-il dit, revigoré. Pour le candidat, au vu du potentiel de la localité, « toutes les conditions sont réunies pour sortir Gamadji de la précarité ».