Gambie : la commission Vérité et Réconciliation recommande des poursuites contre Yahya Jammeh

La commission Vérité et Réconciliation, qui a enquêté en Gambie sur les crimes commis durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-dictateur devant un tribunal international, dans un rapport publié vendredi à Banjul.



La Commission « recommande la poursuite de Yahya Jammeh et de ses complices devant un tribunal international, dans un pays d'Afrique de l'Ouest autre que la Gambie, sous l'égide de la Communauté économique des États ouest-africains (Cédéao) et ou de l'Union africaine », pour notamment « meurtres, détentions arbitraires, disparitions ».