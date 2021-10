Gambie: la sortie inattendue de Jammeh qui torpille les plans de Barrow

Depuis son exil en Guinée équatoriale, l’ancien président gambien Yahya Jammeh a déclaré vendredi à ses partisans et militants qu’il (Jammeh) n’avait jamais autorisé son parti APRC à s’allier avec le Parti national du peuple (NPP) du président sortant Adama Barrow.Par le biais d’un appel téléphoniques, Yahya Jammeh a parlé hier à des centaines de ses partisans qui ont rallié son village natal de Kanilai pour assister à une réunion d’urgence convoquée par une faction de l’APRC, farouchement opposée à toute forme d’alliance politique avec le président Adama Barrow, en direction de l’élection présidentielle du 4 décembre.Yahya Jammeh a déclaré qu’il avait donné des instructions claires pour que l’APRC n’aille en coalition qu’avec le parti GANU, dirigé par Sheikh Tijan Hydara, qui était son procureur général et ministre de la Justice.L’ex dictateur gambien a aussi limogé l’actuel chef de file du parti, Fabakary Tombong Jatta, qui avait mené le processus d’alliance de l’APRC avec le parti du président Adama Barrow. Yahya Jammeh a déclaré que Fabakary Tombong Jatta n’a plus sa confiance.Il a, en outre, annoncé que la faction de l’APRC qui lui était fidèle, organiserait une série de rassemblements politiques, à partir de ce week-end à Kanilai. Il compte s’adresser à eux sous le même format.Une déclaration qui change les plans du Président Barrow qui comptait sur le soutien du parti de l’ex dictateur pour les futures joutes électorales. Et le président gambien avait même rendu, vendredi dernier, une visite controversée à la famille de Yahya Jammeh à Kanilai.