Gamou 2022 Medina Baye: Reçue par le khalife, la délégation de YAW bande les muscles envers le régime

Le Khalife général de Médina Baye a reçu une forte délégation de la coalition Yewwi Askan Wi composée de Khalifa A. Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Aïda Mbodj, Ahmed Aïdara etc...



Porte-parole du jour, Khalifa Sall est revenu sur l'objet de cette visite en cette veille de Maouloud avant de solliciter des prières notamment pour l'entente et la consolidation de leur compagnonnage dans une même coalition contre toute tentative de déstabilisation et de dislocation.



De son côté, Aïda Mbodj a abondé dans le même sens tout en dénonçant la politique d'intimidation du régime actuel devant le Khalife général de Médina Baye.



Le guide religieux qui a reçu ses hôtes, a répondu positivement à leur sollicitation en ajoutant ceci : "Vous êtes dans le cœur des gens..."