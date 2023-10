Gaza a connu «16 années d'anti-développement», selon l'ONU

La bande de Gaza a connu « 16 années d'anti-développement », a estimé mercredi la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, jugeant que les conséquences économiques de la guerre entre Israël et le Hamas étaient « impossibles à définir ».



« Gaza a connu 16 années d'anti-développement et de destruction du potentiel humain, et a perdu le droit au développement », a affirmé l'organe dépendant de l'ONU dans son rapport annuel sur l'économie palestinienne.



