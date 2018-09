Gestion de Bamba DIEYE à la mairie de Saint-Louis : Mimi TOURE révèle les résultats de l'audit de l'IGE

Il n'y a pas que le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a été audité par l'Inspection général d'État (Ige). Ce corps de contrôle a également fouillé la gestion de Cheikh Bamba Dièye et de Lamine Thiam, respectivement anciens maires de Saint-Louis et de Kébémer. La révélation est de Mimi Touré, qui était l'invité du Grand jury de la Rfm, ce dimanche.



Résultat des courses ? "Ils ont été blanchis par l'Ige. Rien ne leur a été reproché", confie l'ancienne Premier ministre. Qui signale : "Dans l'affaire de la mairie de Dakar, on n'a pas inventé des faits accusateurs qui n'existent pas. Mes coreligionnaires politiques doivent se tenir prêts à rendre compte. La réédition des comptes doivent être la règle pour les politiques."



